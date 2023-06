Oostduinkerkse handelaars lanceren koopjesactie ‘Catch of the day’: “We verdelen 4.000 euro onder de klanten”

De Panne investeert bijna 2 (!) miljoen euro in een nieuwe kinderop­vang: “Is een nieuwbouw niet goedkoper?”

In de Garzebekeveldstraat 11-15 in Adinkerke investeert de gemeente in een buitenschoolse kinderopvang (bko) voor 60 kinderen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de opvang De Jutter nu. Vooral de hoge kostprijs, bijna 2 miljoen euro, en de ligging waren voor de oppositie twee struikelblokken. Waarom moet een bko zoveel geld kosten?