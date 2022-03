Onwennig, maar dankbaar ontdekken 40 Oekraïense moeders en kinderen Koksijde: “Mama, waarom moeten we zo ver vluchten zonder papa?”

Volledig scherm Tatiana en Sergei hielpen de vluchtelingen door een bus te regelen naar Polen. © Benny Proot

Vorige week nog vertelde Tatiana over de vzw die ze wil oprichten om mensen in haar thuisland te helpen. Die vzw is intussen officieel en de eerste bus met vluchtelingen is zaterdagnacht aangekomen. Tolk Heidi Madou was erbij. Zij is door de gemeente Koksijde aangesteld als tussenpersoon. “Het was 4 uur toen de bus de parking van La Rose des Sables opreed. Wat me opviel, was de stilte. Ik zag een mama met haar kind van 2 jaar aan de borst. Grootmoeders die zakken vol kledij sleurden, maar niemand die klaagde. Om 5 uur lag iedereen onder de wol. Wat die mensen hebben meegemaakt, is een trauma. Een mama was zo gestresseerd dat ze geen borstvoeding kon geven, maar vandaag (maandag red.) zag ik haar voor het eerst lachen. Ze had soep kunnen maken en de rust heeft haar deugd gedaan.”

Olena met haar kinderen.

In La Rose des Sables heb je enerzijds een hotel met 22 kamers en anderzijds een centrum voor zeeklassen met 105 bedden. Het is daar dat de vluchtelingen tot eind deze maand terecht kunnen. Momenteel verblijven er namelijk geen kinderen. Wat er daarna met die mensen zal gebeuren, is nog een vraagteken. “Veertig Koksijdenaren lieten weten dat ze een opvangplaats hebben. We contacteren ook onze tweedeverblijvers”, vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Vrijwilligers die de Oekraïense vluchtelingen willen begeleiden, zijn zeker welkom. We starten psychosociale en medische hulpverlening op en centraliseren hulpgoederen via Camino.” Wie wil helpen kan mailen naar info@koksijde.be.

Quote Ik waande me even in Odesa, een kuststad in Oekraïne. De kinderen renden over het zand naar het water Gevluchte Olena

En die hulp appreciëren de mensen. “We krijgen meer dan we vragen”, vindt Olena. Zij sloeg op de vlucht met haar vier kinderen van 3, 5, 8 en 13 jaar. “Het was een verscheurende keuze. Waar wij woonden waren nog geen bombardementen, maar twee uur verder wel. Moet ik blijven of moet ik vertrekken? Het was een tweestrijd tot ik vernam dat een bus uit België naar Polen zou komen. Mijn man is in Oekraïne gebleven, maar voor de veiligheid van ons gezin heb ik de bus genomen. In Koksijde zijn we heel vriendelijk onthaald. Je voelt dat ze echt begaan zijn met ons en dat ze luisteren. Mijn kinderen zitten met zoveel vragen. ‘Mama, waarom moeten we zo ver vluchten?’, ‘Wanneer zien we onze vriendjes terug?’ of ‘Wat gebeurt er met papa?’. Gelukkig kunnen we met hem contact houden. Hij weet dat we veilig zijn. De oudsten krijgen online les van hun vertrouwde leerkracht in Oekraïne. Het enige wat ik kan doen, is mijn kinderen knuffelen en geduld hebben.”

Dit moment moest vastgelegd worden

Maandag trokken ze voor het eerst naar buiten. Op het strand konden ze uitwaaien. “Het eerste wat ik dacht toen ik de zee zag?”, herhaalt Olena onze vraag. “Ik waande me even in Odesa, een kuststad in Oekraïne. De kinderen renden over het zand naar het water. Laat ons hopen dat de oorlog binnen een paar maanden voorbij is.”

Kapster Tatiana blijft strijdvaardig en helpt waar ze kan. Komende maandag vertrekt opnieuw een bus vanuit onze provincie naar Polen.

Deze mensen kwamen zaterdagnacht aan in Koksijde

Vandaag trokken ze voor het eerst naar Oostduinkerke

Het zijn vooral mama's, kinderen en grootmoeders die de bus namen

In La Rose des Sables kunnn ze even tot rust komen

Een herinnering met een wrange nasmaak