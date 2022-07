Onderzoek naar afgebroken stuk van nieuwe residentie Seashore: “Nog een raadsel hoe dit kon gebeuren”

Seashore is gelegen in de Oeverbankhelling 4 in Oostduinkerke. Het gebouw telt zeven luxueuze appartementen. Er zijn ook garages en bergingen. Het is de bedoeling dat het tegen de zomer van volgend jaar klaar is, maar op zondag 3 juli kwam een deel van de constructie naar beneden. Daarbij vielen geen gewonden.

Het is ook voor zaakvoerder Gino Weyne nog steeds een raadsel wat er is gebeurd. “Dat maakt deel uit van een onderzoek door experts”, bevestigt hij. “Wij als bouwheer Weyne-projects zijn, net als de kopers, de benadeelde partijen. Kwaliteit is voor ons heel belangrijk. We maken gebruik van de bouwstop om alles uit te klaren en te herorganiseren, zodat we de vertragingen kunnen beperken. We hopen na half augustus meer te weten. Er is in elk geval medewerking van alle betrokken partijen om de voorbereidende stappen zo snel mogelijk te hernemen.”