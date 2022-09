Ondernemers schakelen vanaf oktober ook over op de restafvalbak

Ichtegem RESTOTIP. Bistro Couverts Et Verres in Eernegem: “Een culinaire aanrader in een gezellig interieur”

Nadat hij zijn studies afgerond had in de Brugse hotelschool Spermalie deed Tobias Deckmyn (27) twee jaar ervaring op in diverse horecazaken. In november 2015 werd zijn droom werkelijkheid: de opening van zijn eigen bistro waar hij zelf achter het fornuis staat. Ondertussen groeide Couverts Et Verres uit tot een vaste culinaire waarde in het Houtland. Wij gingenlangs en werden er hartelijk verwelkomd door de chef zelf.

9 september