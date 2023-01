Olivier en Bart openen morgen hun brasserie Akoté: “Onze passie voor lekker eten delen we graag”

De brasserie is ingericht in het hotel Apostroff maar staat ook open voor niet-hotelgasten. Olivier en Bart leerden elkaar op de schoolbanken van hotelschool Vives kennen toen ze er samen hotelmanagement studeerden. “Het contact is al die jaren gebleven en onze gedeelde passie voor lekker koken en eten groeide. Zelf deed ik horeca-ervaring op in binnen- en buitenland en ook Bart heeft zijn strepen in de keuken al verdiend”, vindt Olivier. Hun laatste horecastop was restaurant Julia in Sint-Idesbald. “Corona stak wat stokken in onze plannen om een eigen zaak te beginnen maar morgen kunnen we eindelijk ons eigen verhaal beginnen schrijven. We leggen ons toe op de Frans-Belgische keuken met een twist naar landen zoals Griekenland en Australië. Elke werkdag zetten we een lunch op de kaart. We mikken op een breed publiek dat we in een hedendaags interieur verwelkomen waar plaats is voor een dertigtal couverts.”