Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak restaurantuitbater (44) in Koksijde

Parket onderzoekt verdacht overlijden van restaurant­uit­ba­ter (44) in Koksijde

In Sint-Idesbald bij Koksijde is donderdagochtend het lichaam gevonden van restaurantuitbater Karel Mahieu (44). De man is al jarenlang de uitbater van restaurant ‘t Lusthof, maar werd nu dus levenloos teruggevonden in de zaak. Het labo kwam ter plaatse voor onderzoek. Het parket beschouwt het als een verdacht overlijden. “Alle pistes liggen momenteel open”, klinkt het.