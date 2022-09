Nocturnes eren kunstenaar Paul Delvaux, 125 jaar na zijn geboorte

Stavele Man verschanst zich in woning in Stavele, maar laat zich uiteinde­lijk inrekenen

De politie was maandagmiddag massaal aanwezig in het centrum van Stavele, deelgemeente van Alveringem. Een man had er zich verschanst in een OCMW-woning in de IJzerstraat, maar liet zich intussen inrekenen.

