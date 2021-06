Night of the Proms summer edition gaat internationaal: The Gibson Brothers beloven zwoel feest in Koksijde

Koksijde Tiener Joshua heeft rol beet in ‘The Bodyguard Musical’. “Fantas­tisch maar mijn grote droom is wel Hollywood”

24 juni Tien jaar is Joshua Tassin uit Koksijde maar hij weet al heel goed wat hij wil in het leven. “Acteren is mijn doel en het liefste in een bekende Hollywoodfilm”, klinkt hij ambitieus. In Vlaanderen is hij alvast goed bezig met figurantenrollen in Familie en de Buurtpolitie en vanaf september voor het eerst een rol in een musical.