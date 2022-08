Net geen 5000 wandelaars gestart op eerste dag van Vierdaagse van de IJzer

“Vorig jaar hadden we 10 lijnen waar de deelnemers zich konden registreren en dit jaar waren er dat 6. Dat zorgde voor iets langere wachttijden en daarvoor willen we ons excuseren”, start directeur Jef Verstraete zijn dagevaluatie. “Er stonden uiteindelijk 4920 wandelaars aan de startlijn in Oostduinkerke van wie er zich ongeveer 900 op de dag zelf hadden ingeschreven. Het merendeel koos uiteindelijk toch voor de 16 kilometer. Bij de voorinschrijvingen was nochtans de 32 kilometer de populairste maar na dag 1 heeft de 16 kilometer aan populariteit gewonnen want liefst 40 procent koos voor die afstand.”

En die valt bij de wandelaars in de smaak. “Heerlijk”, lacht Elke Van Elven (47) van wandelclub De Bollekes uit Rotselaar. Ze rust even uit samen met de andere leden Solange, Alain en Greet. “Onze vereniging is met een twintigtal vertegenwoordigd. We komen elk jaar. Dit keer gaan we voor vier dagen van zestien kilometer. De mix aan natuur onderweg, de vriendelijkheid en samenhorigheid zijn factoren die ons aantrekken. De aanwezigheid van de militairen maakt het uniek. De soep van de Orde is voor ons één van de hoogtepunten van de eerste dag (knipoogt). We hebben geluk met het weer.”