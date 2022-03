Navigo Visserijmuseum is dicht, maar collectie is nog her en der te zien

Op de opening van het nieuwe museum is het wachten tot volgend jaar. Naast een ruimte voor de potvis worden ook een depotruimte en demonstratiekeuken gebouwd. Je hoeft echter zo lang niet te wachten om het visserijverleden in te duiken. Enerzijds is er de virtuele toer die je op www.navigomuseum.be kan beleven. Aan de andere kant zijn er heel wat collectiestukken in bruikleen. “We maken dan een overeenkomst zodat we alle ontleningen in een deftige staat terugkrijgen”, laat museumdirecteur Ineke Steevens weten. “Vooral de kleurrijke ‘Eet vis’-affiches uit 1940 zijn gegeerd. Vorig jaar reisden die van de expo ‘Onze IJslandvaarders’ in Oostende naar het Industriemuseum in Gent, waar je ze tot eind augustus kan bewonderen in de expo ‘Kassa, Kassa!’ De affiches werden uitgegeven door de toenmalige propagandacommissie om een groter visverbruik te creëren. Met reclamecampagnes, affiches, kookboeken, brochures, kooklessen en voordrachten probeerde de vereniging vis als gezond alternatief voor vlees voor te schotelen. Vis was een product voor iedereen.” Op de gekende affiches wordt de doelgroep rechtstreeks aangesproken. ‘Mevrouw, waak op uw lijn’ of ‘handarbeider waak op uw werkkracht’ en vervolgens zie je op gebiedende wijze de slogan ‘eet vis’. Calcium, jodium en proteïnen kreeg je er gratis bij.