Morgen koers aan de kust, en dat betekent supportersplezier en verkeershinder

De renners, onder wie enkele toppers, starten rond de middag in Bredene. Er doen meer dan 150 wielrenners uit 28 landen mee, die zich opmaken voor een parcours van 199 kilometer. Je kan de wedstrijd vanaf 14 uur volgen op Sporza of langs het parcours postvatten. De eliterenners komen rond 15.45 uur aan in Koksijde waarna ze aan hun drie ronden beginnen. In de Ter Duinenlaan zal het ongetwijfeld spannend blijven tot de finish. Als je in Koksijde moet zijn, dan neem je, net zoals de renners, beter de fiets. Er geldt een parkeerverbod langs het volledige parcours vanaf 9 uur. De hinder zal zich vooral tussen 13.30 en 17.15 uur voordoen. Via de Pylyserlaan kan je in beide richtingen blijven rijden, op de Koninklijke Baan is dat in één richting.