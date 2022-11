Moet Koksijde na één klacht Prins Boudewijnlaan van naam doen veranderen?

Begin dit jaar kwam er bij de gemeente Koksijde een klacht binnen van één bewoner uit de Prins Boudewijnlaan in Sint-Idesbald. Die beweerde dat er al jaren pakketjes en post verwisseld wordt tussen de bewoners van de Prins Boudewijnlaan en de Prins Boudewijnstraat. “We hebben het wel onderzocht en er is maar één iemand uit de Prins Boudewijnlaan die zo’n naamsverandering vraagt”, stelt schepen Stéphanie Anseeuw vast. “De andere bewoners willen geen andere straatnaam omdat dit te veel rompslomp met zich meebrengt. We hebben 600 brieven verstuurd naar bewoners die in straten met een gelijkaardige naam wonen. We kregen 111 individuele en gebundelde reacties. Resultaat? De mensen wensen geen naamsverandering. Er zijn in onze gemeente een 20-tal straatnamen die goed op elkaar lijken. Ik denk maar aan het Artanpad en de Artanstraat, de Arthur Frèrelaan en de Arthurlaan, het Fazantenpad en de Fazantenpadstraat, de Elzendreef en de Elzenlaan, de Leopold II- en Leopold III-laan of de Tulpendreef en de Tulpenlaan om er maar een paar op te sommen. Er komen vanuit die andere straten geen klachten.”