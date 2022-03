Met twee jaar vertraging kan je dit weekend eindelijk genieten van King Lear: “Net na onze première gingen we in lockdown”

“Op zaterdag 7 maart 2020 speelden we de première van King Lear”, vertelt Katrien Vandenberghe. “De tweede voorstelling zou plaatsvinden op zaterdag 14 maart, de dag waarop de eerste lockdown startte. Sinds die dag ligt ons theaterzaaltje Het Bedrijf in Oostduinkerke er maar verlaten bij. Vorig jaar begonnen we hoopvol te repeteren maar het mocht niet zijn. Bijna exact twee jaar na de première kunnen we nu onze productie eindelijk opvoeren.”

King Lear is nu te zien in het CasinoKoksijde. Het stuk gaat over een rijk dat uit zijn voegen barst. Over verwarrende tijden en machtsbehoud. Een thema dat ook vandaag heel actueel is. Rik Desmet regisseert het gezelschap dat bestaat uit Rik Tanghe, Katrien Vandenberghe, Lise Tamsin, Sarah Decadt, Alex Haerens, Wim Lips, Sam Beernaert, Wouter Willaert, Arne Demoen en in figuratie Jaklien Dumarey en Marcelle Bogaert. King Lear is nu zaterdag 12 maart om 20.30 uur en zondag 13 maart om 17 uur te zien. Een ticket kost 11 euro in voorverkoop en 13 euro aan de deur. Reserveren kan op 058/53.29.99 of via www.casinokoksijde.be.