Met 3 bepijlde beweegroutes motiveert Koksijde zijn inwoners om 10.000 stappen per dag te zetten

Het doel is om de inwoners en bezoekers te motiveren om 10.000 stappen per dag te zetten want dat is de norm om voldoende beweging te hebben. De zitbankenwandelroute is 5 kilometer of 7.143 stappen en start aan het gemeentehuis in Koksijde, de spelleplekkewandelroute van 8 kilometer of 11.572 stappen begint aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke en de polderwandelroute van 13 kilometer of 18.858 stappen heeft de parking aan het sportpark Hazebeek of de Dorpsplaats Wulpen als startpunt. Je kan de folder hier downloaden of loop langs bij de sportdienst.