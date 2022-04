Man vrijgesproken na beschuldigingen van diefstal boeken uit bibliotheek

Veurne/Nieuwpoort Drie jongeren opgepakt na brandstich­ting en vandalen­stre­ken in oud klooster

De brandweer is maandagavond moeten uitrukken naar het leegstaande Blauwe Nonnenklooster in Veurne. Ter plaatse bleek een zetel in brand te zijn gestoken. Volgens de politie Spoorkin werden drie jongeren uit Veurne en Nieuwpoort opgepakt. “Het gaat om twee minderjarigen en één meerderjarige”, zegt commissaris Toon Fonteyne.

15:28