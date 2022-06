Man in levensgevaar na val van balkon in Koksijde

Lombardsijde Koningspoe­del Maurice verkozen tot Mister Elegantie: “Zelfs springen kan hij als een echte gentleman”

Radiozender Joe ging in samenwerking met Hupple op zoek naar de leukste hond van Vlaanderen. In de categorie Mister Elegantie ging koningspoedel Maurice (3) uit Lombardsijde lopen met de titel. Zijn baasje Eva Van Der Sanden (25) is heel blij met het resultaat.

