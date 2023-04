Man (50) overgiet vriendin en zichzelf met petroleum en dreigt tegen politie: “Als jullie dichter komen, steek ik mezelf in de fik”

Van surfen tot gamen: dankzij deze 7 kampen in Brugge en aan de kust beleeft je kind een fijne zomer

De paasvakantie volop bezig, maar voor je het weet is het al weer zomer. Twee maanden lang vakantie voor je kleinste. Zeeën van tijd voor leuke zomerkampen dus. Zwemmen met dolfijnen, surfen of voetballen: dankzij deze kampen in Brugge en aan de kust verveelt je kind zich geen seconde tijdens de zomervakantie.