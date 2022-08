Lokaal kustbier Zeevonk scoort op World Beer Awards: “Nog geen half jaar bezig en nu al brons”

De Panne WK dansen vindt volgend jaar in De Panne plaats: “Laten we met zijn allen een dansje placeren”

De Panne zal in 2023 een paar duizend dansers verwelkomen op het wereldkampioenschap. Het is de eerste keer dat zo’n evenement in ons land mag plaatsvinden. De beste talenten in jazz, ballet en moderne dans uit de hele wereld strijken neer in het Plopsatheater. Het klinkt schepen van Toerisme en Sport Stéphane Buyens als muziek in de oren. “Het zou mooi zijn als we de hele gemeente aan het dansen zouden krijgen.”

