Lien heeft fitnesszaak Wave overgenomen: “Rijker aanbod en ruimere openingsuren”

KoksijdeOmdat het voor de vorige zaakvoerder van Wave health & fitness niet meer rendabel was, dreigde Koksijde een grote fitnesszaak te verliezen. Aanvankelijk zou de gemeente het pand kopen maar dat is niet meer nodig want Lien Verhaeghe (40) uit Oostduinkerke heeft het roer overgenomen.

Elf jaar lang was Johan Vanhoutte de zaakvoerder van de fitnesszaak Wave in Oostduinkerke. Vooral de maandenlange covid-sluiting zorgde ervoor dat het niet meer rendabel was. Het ledenaantal daalde en nu zitten we volop in de energiecrisis waarbij mensen opnieuw extra op hun centen letten. Het gebouw staat op grond van de gemeente die het in erfpacht had gegeven. Het gemeentebestuur wilde het gebouw zelf aankopen om er een invulling aan te geven voor de sport- en jeugddienst. Dat plan gaat echter niet door want er dook alsnog een overnemer op.

Nieuw gezicht

Lien Verhaeghe is haar naam en ze zit boordevol ambitie. “Komende zondag kijken we al uit naar ons eerste evenement”, klinkt ze opgewekt. “In het Wave Kaffee zenden we namelijk het WK cyclocross live uit.” Hoe komt Lien nu opeens in het verhaal? “Het nieuws dat deze zaak zou sluiten kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik was er het hart van in. Deze prachtige plaats mocht niet verdwijnen. Ik ken het bedrijf al lang en ben fier dat ik er nu de kapitein van ben. Sport loopt als een rode draad door mijn leven. Zo was ik van 1998 tot 2005 professioneel wielrenster. Ik zat altijd in de selectie voor de nationale ploeg. Ik was geen ‘veelwinner’ maar in de spurt moesten ze wel rekening met mij houden. Later was ik zaakvoerder van Grupetto gespecialiseerd in sportkledij.”

Praktisch

Als gezicht van Wave wil Lien een nieuwe weg inslaan. “Ons team blijft quasi gelijk. Ik denk na over een rijker aanbod met bijvoorbeeld de start van kinderyoga. Ook ruimere openingsuren vind ik belangrijk. Zo zijn we van maan- tot donderdag open van 6 tot 22 uur, vrijdag van 6 tot 20 uur en op zater- en zondag van 9 tot 13 uur. Op termijn wil ik ook op zaterdagnamiddag openen tot 17 uur. Een uitbater voor de bar hebben we intussen gevonden. De drempel voor jongeren tot 25 jaar houd ik zo laag mogelijk. Zo bedraagt het lidgeld voor hen 49 euro per maand. Wie een leuk idee heeft, mag dat altijd droppen in onze brievenbus bij het onthaal. Ik sta open voor suggesties (knipoogt)”

