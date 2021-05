Liefst 80 transmigranten aangetroffen in de duinen: “Ze waren klaar om oversteek te maken op gammele rubberboot”

OostduinkerkeDe politie heeft donderdagmorgen maar liefst 80 transmigranten aangetroffen in de duinen van Oostduinkerke, klaar om de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Er werd ook een grote, maar niet-zeewaardige zodiac aangetroffen, evenals een rugzak met kilo’s speed en heroïne. Alle vluchtelingen, voornamelijk Vietnamezen, worden momenteel opgevangen in het commissariaat in Koksijde. Ze ondergaan ook een test op Covid-19.

Het was rond 3 uur ’s nachts toen een patrouille van de politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) een busje aantrof ter hoogte van het beschermd monument Waldersee in Oostduinkerke, te midden de duinen. Er zaten negen personen in, maar al snel werd duidelijk dat zij niet de enigen waren die naar Oostduinkerke werden gebracht om richting het Verenigd Koninkrijk te worden gesmokkeld met een bootje. “Er volgde een grootschalige zoekactie gecoördineerd door de politie Westkust, zowel op zee als in de duinen om geen risico te nemen. Al snel liep het aantal aangetroffen transmigranten op tot 40 en later zelfs 80. De politie trof ook een grote niet-zeewaardige zodiac aan om de oversteek te maken", zegt Koksijde burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld), tevens voorzitter van de politiezone.

Zoekactie na uren gestaakt

Er werd met man en macht verdergezocht in de duinen en ook het droneteam met warmtecamera werd ingeschakeld om van bovenaf zicht te krijgen op de situatie. De politie Westkust kreeg onder andere bijstand van naburige politiezones en de scheepvaartpolitie. “Rond 5.30 uur werd de zoekactie op zee gestaakt. Er bleek met zekerheid niemand meer aan te treffen, want het zicht was goed en op de radar was niets te zien”, aldus Vanden Bussche. De politie trof ook een rugzak aan met daarin kilo’s speed en heroïne, werd uit goede bron vernomen. Het illustreert dat mensensmokkelaars van meerdere markten thuis zijn. Tijdens de eerste ondervragingen kon echter niemand kwijt aan wie de rugzak precies toebehoort. Ook de vermoedelijke mensensmokkelaar of zogenoemde ‘runner’ zou gearresteerd zijn.

Volledig scherm De vluchtelingen werden aangetroffen nabij het beschermd monument Waldersee in Oostduinkerke, een bunker of 'weerstandsnest' uit de Tweede Wereldoorlog. © Hannelore Decoodt

Opnieuw Vietnamezen

De 80 transmigranten zijn hoofdzakelijk Vietnamezen. Ze werden allemaal overgebracht naar het centraal commissariaat in Koksijde voor verdere afhandeling. Dat gebeurde op de eerste kusttram onder politiebegeleiding en daarna ook met politiecombi’s. “We zorgen ook voor de nodige catering, zodat ze zeker niets tekortkomen. Alle transmigranten zullen ook preventief getest worden op Covid-19 door gemeente Koksijde. De dienst slachtofferhulp van de politie Westkust is eveneens ter plaatse om de transmigranten op te vangen", gaat de burgemeester verder. Dienst Vreemdelingenzaken beslist over het lot van de transmigranten.

Quote Als voorzitter van de politiezo­ne en burgemees­ter van Koksijde eis ik dringend bijkomende middelen in de strijd tegen transmigra­tie via kleine bootjes Koksijde burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld)

Dweilen met de kraan open

“Dankzij deze snelle interventie konden we een levensgevaarlijke situatie vermijden. De transmigranten- en mensensmokkelproblematiek is helaas een blijvend probleem waar we bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. Het is dweilen met de kraan open, ondanks het feit dat we er met de politie al jarenlang op inzetten. Als voorzitter van de politiezone en burgemeester van Koksijde eis ik dringend bijkomende middelen in de strijd tegen transmigratie via kleine bootjes. Ik heb onmiddellijk aangedrongen op overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen”, zegt Vanden Bussche nog.

Nieuwe hotspot?

Het duinengebied rond het monument Waldersee in Oostduinkerke zou de nieuwe hotspot zijn voor mensensmokkel in ons land, klinkt het bij politionele bronnen. Dat is wellicht het gevolg van de installatie van een supercamera in De Panne vorig jaar. Die camera houdt de hele kustlijn van De Panne in het oog met een reguliere en een infraroodcamera. Het heeft er allicht voor gezorgd dat het actieterrein verlegd werd richting Oostduinkerke.

Opsporingsonderzoek

Het verdere opsporingsonderzoek naar de mensensmokkelorganisatie gebeurt onder leiding van het parket van West-Vlaanderen. Later komt er allicht nog nieuws van het parket, over de voorleiding van de runner of mensensmokkelaar bij de onderzoeksrechter. Vorige week woensdag werden nog 49 vluchtelingen, ook hoofdzakelijk Vietnamezen, van een zodiac geplukt voor de kust van Oostduinkerke

