Leerkrachten Dries en Bart van hotelschool Ter Duinen trekken naar Jamaica: “We zullen hen frietjes met mayonaise in een puntzak laten proeven”

KoksijdeVolgende week reizen Bart Denys en Dries Cloet, leerkrachten van de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, naar Jamaica op uitnodiging van de ambassade in Kingston. “Een week lang laten we hen proeven van de Belgische specialiteiten zoals frietjes met stoofvlees in een puntzak met een toefje mayonaise als finish touch”, geeft Dries mee. Al zestig jaar heeft België een politieke en economische band met Jamaica. Vandaar ook de Belgische week die er zal plaatsvinden van 18 tot 25 november.

Dat net de hotelschool Ter Duinen in Koksijde een uitnodiging ontving voor de Belgische week in Jamaica heeft te maken met hun Oegandees avontuur drie jaar geleden. “We hadden toen een uitwisselingsproject met Oeganda”, schetst Dries Cloet. “We leidden een aantal leerkrachten op en namen ter plaatse deel aan de Belgische week. De ambassadeur die we toen leerden kennen is nu actief op de ambassade in Jamaica. Vorig jaar vond daar al een lightversie van de Belgische week plaats maar dit jaar trekken ze alle registers open. Wij zijn de enige school van ons land die is uitgenodigd. Er doen ook nog andere Belgische bedrijven mee. In een hotel in Jamaica zullen we de plaatselijke chefs de finesses van onze keuken bijbrengen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hotelschool Ter Duinen mag twee leerkrachten naar de Belgische week in Jamaica sturen © Gino Ester

Quote Ik kijk echter het meeste uit naar onze Belgische friet met stoofvlees en mayonaise die we zullen uitdelen aan de plaatselij­ke bevolking in puntzakjes die onze leerlingen van de eerste graad creatief hebben aangekleed. Dries Cloet

Om in dat opzet te slagen, hebben de twee leerkrachten van de Koksijdse hotelschool heel wat mee in hun koffer. Op het lijstje zien we 10 kilo donkere chocolade staan, 5 kilo melkchocolade, 1 kilo Belgische quinoa van Gijverinkhove, 2 potten honing van De Lovie, 500 gram chutney van witloof, 1 kilo speculoos, genoeg aardappelen om 500 frietzakjes te vullen en daarnaast ook Veurnse kazen en Belgische bieren. “Hopelijk geraakt alles tijdig door de douane”, lacht Dries die al heel wat inspiratie heeft. “Met de chocolade zullen we een klassieke mousse maken maar we combineren ook gerechten met lokale specialiteiten. Een baba au rum zal met de drank van Jamaica zijn, voor onze quiche lorraine of de Gentse waterzooi gebruiken we groenten van daar. Een crème brûlée met Picon zullen de Jamaicanen ongetwijfeld nog nooit geproefd hebben. Ik kijk echter het meeste uit naar onze Belgische friet met stoofvlees en mayonaise die we zullen uitdelen aan de plaatselijke bevolking in puntzakjes die onze leerlingen van de eerste graad creatief hebben aangekleed. Samen met de Jamaicanen zullen we een gerecht met hun en onze specialiteiten samenstellen dat blijvend op de menukaart van het hotel zal staan waar het evenement plaatsvindt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Leerlingen van de eerste graad pimpten de frietzakjes © Gino Ester

“Naar de Belgische week in Jamaica komen vooral hooggeplaatste gasten zoals ministers, handelscontacten en vertegenwoordigers van verschillende ambassades in Kingston maar we kijken ook uit naar het contact met de Belgen die daar hun leven hebben opgebouwd”, laat Dries nog weten. Eens terug in Koksijde brengen de twee leerkrachten hun kennis over. “De leerlingen van het zevende jaar wereldgastronomie zijn volop bezig met de voorbereiding van het evenement Goût Monde dat op 8 december in de hotelschool zal plaatsvinden. De gasten kunnen dan proeven van de wereldkeuken en daarop zal Jamaica zeker niet ontbreken.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.