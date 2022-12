Leerkracht (36) ziet wagen in vlammen opgaan: “Gelukkig kon ik nog net stapel examens redden”

KoksijdeEen 36-jarige leerkracht uit Oostduinkerke zag donderdagmiddag zijn wagen volledig in vlammen opgaan. Robrecht Deman was net even uitgestapt voor een boodschap, toen hij bij het buitenkomen rook uit de motorkap zag opstijgen. “Ik kon samen met twee passanten nog een hele stapel examens en laptop uit de wagen halen. Als je de beelden ziet, kon het zeker erger afgelopen zijn”, zegt Robrecht.

Robrecht is leraar godsdienst in het college van Veurne en was donderdagmiddag met zijn BMW nog even onderweg voor een boodschap. De 36-jarige man stapte uit aan de winkel in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Op dat moment was er geen vuiltje aan de lucht. “Toen ik terug buitenkwam, zag ik witte rook opstijgen uit de motorkap”, doet de man zijn verhaal. “Ik wist niet goed wat er gebeurde en belde de brandweer. Maar meteen na die oproep, werd de witte rook helemaal zwart.”

Robrecht besloot samen met twee passanten de belangrijkste zaken uit zijn wagen te halen. “Er lag nog een hele stapels examen in. Gelukkig kon ik die samen met mijn laptop nog recupereren. De meeste spullen kon ik uit de wagen halen, maar op een bepaald moment werd het té gevaarlijk. Verschillende mensen hielden me tegen om nog naar de brandende wagen te gaan. Als je de beelden ziet, kan ik hen alleen maar dankbaar zijn."

De vlammenzee verspreidde zich dan ook razendsnel. In een mum van tijd stond de BMW in lichterlaaie. Dat ging gepaard met een dikke, zwarte rookpluim. De toegesnelde brandweer had de situatie relatief snel onder controle, maar het voertuig is klaar voor de schroothoop. Van de BMW blijft nauwelijks iets over.

“Gelukkig is er alleen materiële schade. Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat ik net even moest stoppen in de winkel”, vervolgt de leerkracht, die dankbaar is voor de helpende handen. “Naar de precieze oorzaak heb ik het raden. Woensdag was mijn batterij plat en werd er een nieuwe geplaatst. Maar of er een verband kan zijn? Geen idee. De verzekeringsmaatschappij heeft een expert aangesteld. Die zal wellicht duidelijkheid scheppen."

Robrecht is uiteindelijk vooral opgelucht dat hij ongedeerd bleef. Ook het feit dat zijn stapel examens kon gered worden, bespaart de man een hoop extra kopzorgen.

Volledig scherm Brand wagen Leopold II-laan in Oostduinkerke © Mathias Mariën

