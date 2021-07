Leeft in Koksijde al jarenlang een terrorist onder de radar? Man (36) in cel voor 16 jaar oude aanslag in Bagdad

KoksijdeEen 36-jarige Irakees uit Koksijde is aangehouden op verdenking van een terroristische moord in z'n thuisland. Dat bevestigt het federaal parket. I.A. zou in 2005 betrokken zijn geweest bij een aanslag aan een moskee in Bagdad. Daarbij vielen volgens onze informatie één dode en verschillende gewonden. De Irakees kwam jaren geleden met z'n gezin aan in ons land. Hij ontkent met klem een terrorist te zijn.

Leeft in Koksijde al jarenlang een terrorist onder de radar? Het federaal parket is alvast die mening toegedaan. Eind vorige week vielen speurders in alle vroegte binnen in de woning van I.A. en zijn gezin aan de kust. De 36-jarige Irakees werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. De feiten waarvan hij verdacht werd, waren niet min: terroristische moord, poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.

Aanslag bij moskee

I.A. zou in 2005 en 2006 in z’n thuisland deel uitgemaakt hebben van een sectie van Al-Qaida. In 2005 zou hij in die hoedanigheid betrokken zijn geweest bij een moordaanslag aan een moskee in Bagdad. Om welke feiten het precies gaat, is nog niet duidelijk. Volgens onze informatie vielen bij de aanslag wel één dode en verschillende gewonden. I.A. bleef nadien uit de greep van de Amerikaanse troepen die in het gebied aanwezig waren. Met de hulp van militaire informatie zou de Amerikaanse inlichtingendienst FBI de Irakees recent alsnog hebben kunnen linken aan de 16 jaar oude aanslag. Dat zou gebeurd zijn op basis van vingerafdrukken.

Quote Het onderzoek zit nog in een beginfase. Ik kan enkel kwijt dat mijn cliënt elke tenlaste­leg­ging ontkent Nathalie ‘t Jampens, Advocate verdachte

Goed ingeburgerd

Groot was hun verbazing toen bleek dat de terreurverdachte al jarenlang in België woonde. I.A. zou jaren geleden aangekomen zijn in ons land en ging zich met z’n vrouw en kinderen vestigen in een woning in Koksijde. Het gezin vluchtte naar verluidt naar Europa door de oorlogssituatie in Irak. I.A. heeft dan wel niet de Belgische nationaliteit, volgens onze informatie is hij wel goed ingeburgerd. De man heeft vast werk en z'n kinderen lopen school aan de kust. Zijn jongste kind werd zelfs in België geboren.

Na z’n arrestatie werd I.A. voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste hem aan te houden. De raadkamer verlengde die aanhouding dinsdagmorgen met een maand. Nathalie ‘t Jampens, de advocate van I.A., wil voorlopig niet veel commentaar kwijt. “Het onderzoek zit nog in een beginfase", reageert ze. “Ik kan enkel kwijt dat mijn cliënt elke tenlastelegging ontkent.”