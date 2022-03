Kunstenaar Paul Baeteman is overleden: “Een hart voor kunst en de paardenvisserij”

Met zijn grijze baard was Paul Baeteman een imposante figuur. Er staan beelden van hem in Koksijde en De Panne. In Wulpen had hij zijn eigen plekje gecreëerd vlakbij zijn zoon Dimitri. Golvende lijnen en vrouwelijke vormen waren typerend in zijn beeldend werk. Hij was 33 jaar leraar technisch tekenen en plastische opvoeding in Poperinge en ook in de Middenschool in Nieuwpoort waar hij trouwens zelf ook leerling was geweest. Naast het creatieve had hij ook een hart voor de paardenvisserij. “Vele jaren was hij grootmeester van de Orde van de Paardevisser”, weet huidig voorzitter Marc Sirjacobs. “Hij is van grote waarde geweest voor onze vereniging. Zo leidde hij de intronisatie van nieuwe leden in goeie banen en ontwierp hij ook onze medaille. Het was zijn laatste wens dat zijn lichaam als gift zou dienen voor de medische ondersteuning en vooruitgang. Hij wordt dus niet begraven.”