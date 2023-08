Koksijdse wandelzoektocht nu al een recordeditie

Lezersbijdrage Westhoek Oldtimer Club doneert 2.000 euro aan De Vrienden Der Blinden

Een aantal leden van de Westhoek Oldtimer Club ging op bezoek bij De Vrienden Der Blinden in Koksijde voor een uiteenzetting en demonstratie over geleidehonden. De club maakte daarbij 2.000 euro over aan de vzw.