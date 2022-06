Koksijdse terreurverdachte blijft in de cel voor moordaanslag in Irak

Ismaïl A. werd in juli vorig jaar opgepakt op verdenking van een terreuraanslag en dat zorgde voor veel ongeloof. Niet in het minst bij z’n collega’s bij de Veurnse groendienst. Het federaal parket vermoedt dat de Irakees in 2004 en 2005 lid was van Al-Qaida. Ze verdenken hem er ook van een terreurverdachte te zijn. Vingerafdrukken van de man zouden door een laboratorium in de Verenigde Staten, onderdeel van de inlichtingendienst FBI, gelinkt zijn aan een aanslag, waarbij minstens één dode viel.

Een anonieme getuige zou Ismaïl A. hebben gelinkt aan een aanslag die in 2005 plaatsvond aan de Abu Hanifa-moskee in Bagdad. Twee pelgrims zouden daarbij zijn beschoten. Een jaar later zou in de woonwijk van de man dan weer een bom ontmanteld zijn die in een vuilnisbak verstopt zat. Op de tape rond de bom is een vingerafdruk van A. teruggevonden. De man, die twee kinderen en een vrouw heeft, blijft nog steeds elke betrokkenheid ontkennen. Intussen is in z'n land van herkomst een onderzoek bezig naar de persoonlijkheid van de verdachte, zoals dat gebruikelijk is in moordzaken. Mogelijk zal er in Irak ook een reconstructie van de aanslag plaatsvinden. Nadia Lorenzetti, de advocate van A., vroeg vrijdagmorgen aan de raadkamer opnieuw tevergeefs om haar cliënt voorwaardelijk vrij te laten. Mogelijk gaat ze in beroep tegen de beslissing tot verdere aanhouding.