Koksijdse gemeenteraad keurt deze wegenwerken goed: “Inzetten op fietsers en voetgangers”

De gemeenteraad zette daarvoor het licht op groen. De werken zijn geraamd op 1,2 miljoen euro. Dit najaar nog zullen de nutsmaatschappijen de leidingen en kabels vernieuwen. De wegenwerken zelf staan volgend voorjaar op het programma. “Waar mogelijk zullen we aparte voetpaden aanleggen”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde. “De parkeerplaatsen leggen we aan in betongrastegels. Fietssuggestiestroken in de buurt van de school in de Japans Paviljoenlaan zullen de veiligheid verhogen. De dubbele rij linden, die zo typerend is in die laan, behouden we. Om de bomen te beschermen verbieden we daar het parkeren. Tot slot pakken we de riolen aan. Bij de planning van de werken houden we uiteraard rekening met de heraanleg van de Jaak Van Buggenhoutlaan die ook op de planning staat.”