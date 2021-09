Koksijds burgemeester gekant tegen heropening asielcentrum: “Brengt veiligheid en gezondheid in gedrang”

KoksijdeIn een open brief uit Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) kritiek op het feit dat het asielcentrum op de luchtmachtbasis in zijn gemeente opnieuw zou moeten openen. Op termijn zouden er 300 asielzoekers gehuisvest worden waaronder 30 niet-begeleide minderjarigen.

“Tijdens mijn verlof kreeg ik telefoon van Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie”, doet Vanden Bussche het verhaal. “Bij dictaat legde hij op dat het asielcentrum in Koksijde zo snel mogelijk gereactiveerd zal worden. Vorig jaar werd mij nochtans verzekerd dat ons centrum enkel als buffer zou dienen bij extreme nood. Nu blijkt dat er op termijn 300 asielzoekers zouden komen die niet zijn gevaccineerd. Onder hen zouden er minstens 30 niet-begeleide minderjarigen zitten. Dat betekent meer begeleiding en veiligheid en dat terwijl het probleem van de transmigranten in onze regio al zo ernstig is. We mogen ook de coronapandemie niet uit het oog verliezen. Koksijde heeft de oudste bevolking van Vlaanderen. Door de komst van 300 niet-gevaccineerde asielzoekers worden onze inwoners aan een nodeloos risico blootgesteld, vooral van nieuwe varianten.”

Quote Samen met onze korpschef Nico Paelinck verzetten we ons tegen de reactiva­tie van het asielcen­trum voor veilig­heids en gezond­heids­re­de­nen Burgemeester Marc Vanden Bussche

Volledig scherm Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) en zonechef Nicolas Paelinck verzetten zich tegen de komst van een asielcentrum. © Archief Benny Proot

Verzet

En de burgemeester vervolgt: “Maandag ontmoet ik de staatssecretaris en hoop ik hem nog op andere gedachten te kunnen brengen. Samen met onze korpschef Nico Paelinck verzetten we ons tegen de reactivatie van het asielcentrum voor veiligheids- en gezondheidsredenen. Bovendien worden onze scholen hierdoor ook extra belast. We blijven, net zoals vroeger, pleiten voor een meer rechtmatige verdeling van de lasten tussen alle gemeenten. We dringen aan om het asielcentrum in Koksijde niet te openen en uiterlijk eind dit jaar definitief te sluiten. Vanaf volgend jaar hebben we andere plannen met de site. De onderhandelingen daarover zitten in een vergevorderd stadium. We willen er onder meer een aantal gemeentelijke diensten herlokaliseren.

Staatssecretaris reageert

Bij het kabinet van staatssecretaris Mahdi bevestigen ze het nieuws alsook de ontvangst van de brief van de burgemeester. “Door de overstroming in Wallonië zijn er meer dan 1.000 plaatsen in het opvangnetwerk van Fedasil verloren gegaan”, klinkt het bij het kabinet. “Daarnaast vangt Fedasil geëvacueerden uit Afghanistan op die zich hebben ingezet voor vrouwen- en mensenrechten. In Koksijde worden de eerste bufferplaatsen geopend. Dit centrum is eigendom van Defensie. Fedasil hanteert ook nog steeds strikte quarantaineregels voor bewoners waardoor de capaciteit van de centra beperkt wordt.”

