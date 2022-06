Koksijds asielcentrum blijft tot jaareinde open: “De eerste keer dit dat tijdens het drukke zomerseizoen het geval is”

Hij vroeg het aan de bevoegde staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). “De 243 mensen die er nu verblijven komen vooral uit Afghanistan, Palestina en Syrië”, laat Vermeersch weten. “Tussen begin 2020 en februari dit jaar vonden er al negen incidenten plaats. Dat gaat van vechtpartijen tot bedreigingen en fysieke of verbale agressie. De overeenkomst tussen Fedasil, die het asielcentrum coördineert, en Defensie, die eigenaar is van de gebouwen, loopt nog tot eind dit jaar. Het behoudt ook zijn functie als buffercentrum, mocht er nood zijn aan extra opvang. De regering houdt geen rekening met de lokale vragen en verzuchtingen.”

Aandringen op overleg

Dat bevestigt ook Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Tijdens de zomermaanden krijgen we al bijstand van de federale politie om alles te kunnen bolwerken. Nog nooit bleef het asielcentrum tijdens dat drukke seizoen open en nu opeens wel. We hebben nog een maand om tot een compromis te komen. In elk geval dring ik aan op een overleg met de staatssecretaris. Naast het asielcentrum verblijven er in Koksijde op dit moment 80 Oekraïense vluchtelingen, vooral gezinnen die de oorlogsgruwel zijn ontvlucht. Die kunnen ook beroepen op de gemeentelijke diensten zoals de speelpleinwerking. We zijn altijd bereid geweest om water bij de wijn te doen, maar met het asielcentrum bewijst de staatssecretaris dat hij geen afspraken kan maken.”