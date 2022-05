Koksijde zet spot op Merovingen tijdens archeologiedagen

Er loopt al een tijdje een thematentoonstelling over de Merovingen in Koksijde in het abdijmuseum Ten Duinen. Daar vinden ook de archeologiedagen plaats over hetzelfde onderwerp. Het accent van de activiteiten ligt op zondag 22 mei. Dan start om 10.30 uur een rondleiding waarbij gemeentearcheoloog en wetenschappelijk medewerker van Ten Duinen Alexander Lehouck met Lego-maquettes de geschiedenis van de Merovingen en het onderzoek dat errond is gebeurd toelicht. Van 14 tot 18 uur kan je ook een Merovinger ontmoeten. Tot slot is er om 14.30 en 16.30 uur een Lego-workshop. De rondleiding kost 7 euro, de ontmoeting met de Merovinger zit inbegrepen in het museumticket en voor de Lego-workshop komt het op 25 euro per gezin. Reserveer tijdig via www.tenduinen.be.