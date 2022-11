Koksijde zet alles op alles in kerstvakantie, met schaatspiste, lichtparcours en ‘bos van commerce’

Voor sfeer en gezelligheid tijdens de kerstvakantie moet je in Koksijde zijn. “We openen onze schaatspiste van 600 vierkante meter op het Theaterplein tussen 22 december en 8 januari”, overloopt toerismeschepen Dorine Geersens (LB). “Op dinsdag- en donderdagavond tussen 18 en 19.30 uur pakken we uit met thema-avonden zoals kerstman, pyjama, foute party en black & white. Vrijdag 6 januari plannen we ‘Schlager on ice’ met optredens van onder meer Sergio en Sam Gooris.”

Mammoeten

‘Koksijde by light’ is een nieuw evenement. “Alle lichtinstallaties langs het parcours zijn uitgerust met duurzame ledlampjes”, onderlijnt Geersens. Tussen 23 december en 8 januari kan je genieten van alle creaties tussen 16 en 23 uur. Zo zal het gemeentehuis verlicht zijn, plannen we lichtgevende windgolven op het strand, lichtmanden op het Bad Schallerbachplein, een fonkelende beer op de rotonde De Poort, mammoeten voor de OLV Ter Duinenkerk en ledstrips op de vensters van het abdijmuseum Ten Duinen.” Het ‘bos van commerce’ op het strand in Oostduinkerke is een blijver tijdens het kerstverlof met dino’s als thema.

Een optreden van het Beauvarletkoor op tweede kerstdag, een vertelwandeling in het abdijmuseum, sylvestervuren op 30 december in Oostduinkerke en vuurwerk om middernacht op oudejaar in Sint-Idesbald zijn tradities die Koksijde in ere houdt. Het volledige overzicht kan je hier nalezen.

