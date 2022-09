Koksijde werft een klimaatregisseur aan maar schrapt zijn ijspiste niet

“De klimaatregisseur die we zullen aanwerven zal iedereen inspireren en aanmoedigen om de acties in ons klimaatplan mee te helpen uitvoeren”, overloopt milieuschepen Guido Decorte (LB). “Met dat nieuwe personeelslid zullen we versneld en meer acties kunnen uitvoeren zonder het overzicht te verliezen. We steken verder een tandje bij om onze 6.461 verlichtingspalen tegen 2025 al te verledden. Ook voor de verlichting van onze gebouwen kiezen we voor led. In augustus nog trokken we daarvoor 80.000 euro uit voor de sporthal in Oostduinkerke. We rollen onze zonnepanelen verder uit op daken van openbare gebouwen. Op 17 september lanceren we ons fietsstratennetwerk. Omdat de hoeveelheid restafval aanzienlijk gedaald is kunnen we volgend jaar het aantal ophaaldagen aan huis beperken tot een zestiental.”