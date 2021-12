Koksijde wacht overlegcomité niet af en schrapt alle binnenactiviteiten tot eind dit jaar

“Ik blijf niet wachten op verdere federale maatregelen, we moeten nu reageren”, klinkt Vanden Bussche resoluut. “De cijfers waren nog nooit zo hoog. In november vorig jaar hadden we 24 besmettingen per dag, nu zijn er dat al 40. Het virus loert om elke hoek. Iedereen kent wel iemand die erdoor besmet is of uit voorzorg in quarantaine zit. We moeten veel strenger optreden en niet langer wachten. Het verbod op binnenactiviteiten in gemeentegebouwen gaat meteen in en geldt al zeker tot het einde van dit jaar. Die curve moet omlaag. Sportactiviteiten, zowel binnen als buiten, kunnen voorlopig wel nog omdat die in een beperktere groep plaatsvinden. Ook het zwembad sluiten we nog niet. Over de eindejaarsactiviteiten, zoals de ijspiste en Lumineus, wil ik me nog niet uitspreken. Ik kan niets garanderen.” Ook de gemeentelijke werking gaat opnieuw digitaal. “We vergaderen niet meer fysiek, maar uitsluitend online. Het gemeentepersoneel werkt zoveel mogelijk van thuis uit. Hopelijk zijn al die strengere maatregelen voldoende. Wie al een ticket had voor een voorstelling in het CasinoKoksijde of een andere binnenactiviteit die nu geschrapt is, krijgt zijn geld terug. Veel seniorenverenigingen hebben hun wekelijkse indooractiviteiten al on-hold gezet. Als die in gemeentelijke gebouwen plaatsvinden zijn ze vanaf nu sowieso verboden. De lessen van het volwassenenonderwijs cvo Cervo-Go in onze infrastructuur kunnen eveneens niet doorgaan. Voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot achttien jaar die binnen het onderwijs en de opvang georganiseerd worden maken we een uitzondering. Tot slot schrappen we alle ontvangsten zoals jubilarissen, vieringen en vernissages.”