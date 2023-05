Koksijde verhoogt subsidie voor event Lighthouse Open Air van 7.500 naar 20.000 euro: “Waar trekken we de lijn?”

Agressieve man bijt door trui van agente: één jaar cel met uitstel

“Ik lag vastgebonden in de combi en nog porden ze me in de rug. Daarom werd ik kwaad en ging ik door het lint.” Die uitleg gaf een veertiger uit Koksijde in de rechtbank, nadat hij er zich moest komen verantwoorden voor agressie tegen de politie.