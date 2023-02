Koksijde verdeelt gratis maandverbanden in de lagere scholen

Binnen het sociaal huis in Koksijde zijn Nathalie en Grietkin Nowé aangeduid als brugfiguren. Zij maken de brug tussen de kinderen, ouders en diensten door regelmatig in de vijf basisscholen aanwezig te zijn. “We vonden het project van de leerkrachten van het GO! Atheneum Veurne toepasselijk voor onze scholen, want er zijn al meisjes uit het vijfde of zesde leerjaar die hun maandstonden hebben. De initiatiefnemers van Goed Geregeld komen langs in de klassen voor de nodige uitleg en we zullen na de krokusvakantie in een aantal meisjestoiletten mandjes zetten met gratis maandverbanden en tampons. De wc’s waar die staan duiden we aan met een sticker. Ouders die maandverbanden willen schenken mogen dat doen. Er zijn nog geen publieke inzamelpunten.”