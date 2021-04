Koksijde spant de kroon met vaccinatiegraad van ruim 33 procent: “Met dank aan onze oudere bevolking”

KoksijdeVoor de hoogste vaccinatiegraad van Vlaanderen moet je in Koksijde zijn. Daar heeft 33,31 procent van de inwoners op zijn minst al één prikje gekregen, zo leren de cijfers van www.laatjevaccineren.be. Naar een verklaring is het niet ver zoeken: de kustgemeente telt de oudste bevolking van het land en net die groep komt als eerste aan de beurt. “Iedereen snakt naar die vrijheid", reageert Paula Thijs, voorzitter van de lokale OKRA-afdeling.

7.285 op een totaal van 21.869 inwoners kregen op z’n minst één coronavaccin toegediend. 1.772 inwoners, of 8,1 procent, zijn al volledig ingeënt. De Koksijdenaars moeten voor hun prikje evenwel naar zaal Furnevent in Veurne op en af. “Maar dat is allemaal prima geregeld en verloopt heel performant. Geen enkel vaccin gaat verloren, op het einde van de dag zijn alle dosissen opgebruikt”, benadrukt burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester), die als 71-jarige zelf al één prik heeft gekregen. “Dat gebeurde vorige week, in mei volgt mijn tweede prik. Het gevoel van vrijheid komt zo alsmaar dichterbij. Mijn kinderen zeggen dan ook dat ze onder andere voor mij zich strikt aan de regels houden. ‘Hoe veiliger het is voor jou, hoe minder we ermee moeten inzitten’, zeggen ze dan. Mijn jongste zoon, een twintiger, merkt hetzelfde op bij zijn vrienden.”

De groep van 80-plussers waren eerst aan de beurt. “Eerlijk, dat is eigenlijk de groep met de minst mobiele personen, voor wie je toch comfortabel vervoer moet regelen”, merkt de burgemeester op. “Nu wordt volop de groep 70-plussers gevaccineerd, waarvan velen zich nog zelf kunnen verplaatsen van en naar het vaccinatiecentrum in Veurne. Daarom dat alles nu ook een stukje sneller verloopt.”

Quote Het is een mooie eer dat we met Koksijde de hoogste vaccinatie­graad kennen, de organisa­tie in Veurne verdient ook een pluim Paula Thijs, voorzitter OKRA Koksijde

Vrijheid

Paula Thijs is voorzitster van OKRA Koksijde, de welbekende vereniging voor 55-plussers. “We kijken allemaal zo hard uit naar die veelbesproken vrijheid”, zegt Paule, een actieve 77-jarige. “We willen allemaal zo snel mogelijk opnieuw samenkomen en activiteiten organiseren. Want in Koksijde zijn er minstens tien verenigingen die zich focussen op senioren, maar momenteel liggen al die werkingen stil. Natuurlijk is het ook fijn om je kinderen en kleinkinderen straks weer wat vaker te mogen zien, maar we moeten ons allemaal aan dezelfde richtlijnen houden. Het enthousiasme bij mijn leeftijdsgenoten is groot. Het is een mooie eer dat we met Koksijde de hoogste vaccinatiegraad kennen, de organisatie in Veurne verdient ook een pluim.”

Pierre Dalle is voormalige medewerker van de technische dienst en wordt in mei 72 jaar. “Ook ik heb al mijn eerste prik gekregen - prima gereld, trouwens, daar in Veurne. Belangrijk, want ik ben ook risicopatiënt. Mijn vaccinatie is vlot verlopen, al was ik na m'n prik een klein beetje mottig. Da’s maar een detail, want ik ben niet ziek geweest en heb de eigenlijke prik zelfs niet eens gevoeld. Ja, we komen een stukje dichter bij de vrijheid. Ik voel me vooral wat meer gerustgesteld. Want wat je sommige schrijnende situaties op televisie ziet, ga je toch wat nadenken. Dat wil je niet meemaken.”

Vaccinatiecijfers

Voor de volledigheid: Vilvoorde in Vlaams-Brabant (12,76 procent) en Herstappe in Limburg (12,66 procent) sluiten de rij van de vaccinatiegraad. Koksijde wordt dan weer op de hielen gezeten door Nieuwpoort (29,25 procent), Veurne (28,27 procent) en Knokke-Heist (28,04 procent). In Oostende, de kuststad met de meeste bevolking, kreeg 24,12 procent minstens één prik.