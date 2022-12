Koksijde schrapt zaterdagritten voor huisvuilophaling in toeristische zone: “Nee, dat zal het sluikstorten niet bevorderen”

De Panne Zeehond met visnet rond de nek laat zich niet vangen: “Wie hem ziet, moet direct de hulpdien­sten verwitti­gen”

De Panne is in de ban van een grijze zeehond in nood. Schepen voor Dierenwelzijn Wim Janssens (ACT!E) zag het dier zaterdag op het strand in De Panne met een visnet rond zijn hals. “Ik verwittigde de brandweer, maar de zeehond liet zich niet vangen. Wie het dier ziet, mag onmiddellijk 112 bellen, want het is duidelijk in nood.” Vorig jaar was De Panne ook al in de ban van een grijze zeehond, die Oscar gedoopt werd.

