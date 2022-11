Koksijde scheldt schulden van Veloclub kwijt en kijkt uit naar nieuwe Duinencross met Van der Poel en van Aert

De gemeenteraad van Koksijde keurde een dadingsovereenkomst goed tussen de gemeente en de koninklijke veloclub ‘De Verenigde Vrienden’. Daardoor moet die vereniging 66.000 euro aan schulden niet meer betalen. “In 2017 hebben we aan de veloclub een renteloze lening toegestaan van 100.000 euro die over 5 jaar moest terugbetaald worden. We stonden die lening toe omdat de vereniging noodgedwongen de Vlaamse Duinencross in 2016 moest afgelasten door het stormweer”, legt sportschepen Dirk Dawyndt (LB) uit. “Eén schijf van 20.000 euro is betaald geweest maar daarna lukte dat niet meer. De veloclub organiseert de wereldbekermanche cyclocross niet meer en genereert dus ook de inkomsten niet meer. Met de opbrengst van de wedstrijd Keizer der Juniores, die het wel nog op het getouw zet, kunnen ze de renteloze lening niet meer afbetalen. De vereniging zal wel nog een laatste storting van 14.000 euro doen. Het openstaande saldo van 66.000 euro schelden we kwijt.”

Ticketlijn geopend

De Vlaamse Duinencross valt nu onder de X2O Trofee Cyclo-Cross en vindt op donderdag 5 januari plaats. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) deelde mee dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de startlijn zullen verschijnen. Koksijde belooft een hele dag koers met om 9.30 uur de start van de nieuwelingen gevolgd door de junioren en beloften. Om 13.40 uur starten de dames en om 15.05 uur de elite heren. De tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar en kosten in voorverkoop, tot 4 januari, 12 euro. Aan de kassa is dat 15 euro. Koksijdenaars of mensen die in Koksijde een tweede verblijf hebben betalen 8 euro. Dat speciale ticket is tot en met 31 december te koop in het toerismekantoor in het gemeentehuis. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis binnen. De gemeenteraad stemde ook in met een aanpassing van het reglement. Bedrijven of organisaties die minimum 1000 tickets in één keer kopen, kunnen dat voor 7 euro per ticket.