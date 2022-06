Koksijde opent zijn dementieloket

Je vindt dat nieuwe loket in het woonzorgcentrum Dunecluze in de Ter Duinenlaan 35 in Koksijde. Veel mensen kennen wel iemand die lijdt aan dementie. Gaat het om vergeetachtigheid of is er meer aan de hand? Hoe reageer je gepast? Veel vragen waarop je vaak het antwoord niet kent wanneer je met de aandoening geconfronteerd wordt. Bij het dementieloket krijg je informatie maar kan je ook gewoon eens jouw verhaal kwijt en word je wegwijs gemaakt in de opvangmogelijkheden. Het loket is enkel op afspraak open. Info: 058 53 39 00 of dementie@dunecluze.be.