Koksijde onderscheidt vijf culinaire ambassadeurs: “Er zullen er nog volgen”

De onderscheiding is niet nieuw maar het is voor het eerst dat er vijf in één keer erkend worden. Belinda MacDonald groeide op in Australië maar volgde de liefde naar de Westkust. Ze runt op de Zeedijk in Oostduinkerke een restaurant en een winkel waar ze haar zelfgemaakte koekjes verkoopt. Iain Wittevrongel is de chef-kok van het restaurant Mondieu op de site van Ten Bogaerde. Met zijn partner An Taillieu vormt hij het gezicht van de succesvolle zaak. Yvonne Bedert is een rasechte Oostduinkerkse en de stichtster van restaurant De Mikke. Al 46 jaar runt ze de grillzaak met hart en ziel. Nog zo’n oude rot in het vat is Denise Pylyser van restaurant ‘Venise’. De vijfde culinair ambassadeur is ambachtsman Hendrik Dierendonck die onder andere in Sint-Idesbald een beenhouwerij en het restaurant Carcasse draaiende houdt. “Met die titel willen we hen aanmoedigen en erkennen. We zijn fier op die topambassadeurs. In de toekomst zullen we zeker nog andere Koksijdse ondernemers onderscheiden”, belooft burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).