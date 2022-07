Koksijde maakt zich op voor zomerse Night Of The Proms: “Het belooft een stralend zonnige editie te worden”

KoksijdeDe zomerse editie van Night of the Proms vindt donderdag en vrijdag voor de derde keer plaats op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Het recept van Night of the Proms is gekend: popklassiekers met een heerlijk symfonisch muzikaal jasje.

De opbouw van de zomerse editie van Night of the Proms is vorige week van start gegaan met het plaatsen van de tribunes. Zondag en maandag werd aan het podium gewerkt en vandaag wordt er verder gewerkt aan de opbouw van licht en geluid. De concertsite wordt vervolgens verder klaargestoomd: de productiecontainers worden geplaatst, de backstage in de kerk wordt verder uitgebouwd en aangekleed, togen worden gepositioneerd...

Het zijn drukke tijden voor Peter Bruneel, eventmanager van de gemeente Koksijde. “Over exact twee dagen vindt het eerste concert plaats op het Kerkplein. Ook al is het druk, we kijken er enorm naar uit. En het belooft een stralend zonnige editie te worden. Volgens de laatste weersvoorspellingen wordt het bijzonder mooi weer. De ideale omstandigheden voor een concert in openlucht.”

Volledig scherm De opbouw is vorige week gestart. © Sofhie Legein

Ook dit jaar is er weer een mooie mix gemaakt van nationale en internationale artiesten. Onder andere Metejoor, Kate Ryan, Umberto Tozzi, Natalia, Katrina (van The Waves) en Bart Peeters delen het podium. Het Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van dirigente Alexandra Arrieche, de NOTP Backbone-band en koor Fine Fleur zullen de artiesten zoals steeds begeleiden op het podium in Koksijde.

Nieuw dit jaar is ook de aanwezigheid van twee lokale talenten. Long Dieusaert (21) en Kaatje Bailleul aka Son del Corazon (39) zijn uitverkoren om een zelfgekozen nummer te brengen op de komende editie.

Night of the Proms Summer Edition, op 28 en 29 juli in Koksijde. De laatste tickets zijn te koop via deze link.

