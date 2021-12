Koksijde maakt de eerste namen van Night of The Proms bekend: “Twee dagen topamusement met ode aan John Miles”

Zoals de traditie het wil zullen de artiesten begeleid worden door het symfonisch orkest Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van Alexandra Arrieche en het koor Fine Fleur. Bart Peeters zal de concertavond niet alleen presenteren maar zal uiteraard ook een paar nummers zingen. Het publiek zal ongetwijfeld luidkeels meezingen met toppers zoals ‘Gente di Mare’ van Umberto Tozzi, ‘I’ve only begun to fight’ van Natalia en ‘Désenchantée’ van Kate Ryan. Er zal echter één grote naam ontbreken: John Miles. Hij stond voor het laatst op het podium in Koksijde de voorbije zomer. De organisatie laat weten dat ze hem op gepaste wijze zullen eren. The Proms in Koksijde vinden plaats op 28 en 29 juli op het Kerkplein voor de OLV Ter Duinenkerk. Tickets vanaf 29 euro zijn beschikbaar vanaf vrijdag om 10 uur. Alle info vind je hier.