Koksijde is niet langer Fairtradegemeente: “We gaan voluit voor de klimaatuitdaging”

Klimaatregisseur

In dat verband heeft de gemeente Koksijde Claude Willaert als klimaatregisseur aangeworven. “Hij neemt de regie in handen om het opgemaakte energie- en klimaatactieplan in goede banen te leiden”, legt schepen van Leefmilieu Charlotte Castelein (LB) uit. “Ons uitgangspunt is dat we zelf mee het goede voorbeeld geven maar anderzijds ook onze inwoners, ondernemers en tweedeverblijvers oproepen om mee te helpen.”

Burenpremie

Claude Willaert ziet veel uitdagingen: “De grootste is de renovatie van woningen die onvoldoende geïsoleerd zijn. We willen hen ontzorgen of aanzetten om samen met de buren of medebewoners aan de slag te gaan. Zo kan er een extra burenpremie via Fluvius in de wacht gesleept worden. Ons patrimonium voorzien we de komende jaren met extra zonnepanelen maar door de regeling rond energiedelen zijn zo’n investeringen ook nuttig bij meergezinswoningen.”