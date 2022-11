Koksijde huldigt met ‘coronavertraging’ Annie van The Possé: “Al 25 jaar een vaste waarde in het horecalandschap”

The Possé opende in 1994. De coronamaatregelen zetten een domper op de feestvreugde, maar uitstel was geen afstel. Dit jaar kon het Oostduinkerkse danscafé alsnog alle registers opentrekken voor een fuif in stijl met topartiesten zoals Daan, Dimaro en Discobar Galaxie. “Annie had al een voedingszaak in Oostduinkerke toen er plots een voedingswinkel te koop kwam”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) in zijn toespraak. “Omdat er toen weinig uitgaansmogelijkheden waren, kochten jullie het pand om er danscafé The Possé in te richten. Na 25 jaar is de zaak uitgegroeid tot een vaste waarde waar jong en oud naartoe trekt. Annie, met de steun van haar Eddy, is een ambassadrice voor onze gemeente.”