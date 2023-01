Koksijde dringt aan op snelle vrijlating van Oostduinkerkenaar Olivier Vandecasteele: “Het enige wat we kunnen doen, is druk uitoefenen”

Recent nog kwamen meer dan 1.000 mensen op straat in Brussel om de vrijlating te vragen van humanitair medewerker Olivier Vandecasteele. Hij zit sinds februari vorig jaar in een cel in Iran. In dat land werd hij veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. De familie van de man voert de politieke druk op en ook in Koksijde krijgt hun noodkreet gehoor. Daar keurde de gemeenteraad unaniem een motie goed.

“We vragen daarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We mogen van geluk spreken dat we in Europa leven, waar de rechten van de mens gerespecteerd worden. Dat is niet het geval in Iran. Het enige wat we kunnen doen is druk uitoefenen en dat doen we met deze motie, waarin we aandringen op een federaal akkoord. We hopen dat die actie ook een steun voor de familie mag betekenen.”