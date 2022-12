Koksijde by Light neemt vliegende start tijdens kerstweekend: “Heel mooie lichtinstallaties”

koksijdeTijdens het kerstweekend is ‘Koksijde By light’ gestart, een nieuw evenement in de kustgemeente. Het gemeentehuis is verlicht, er zijn lichtgevende windgolven op het strand, lichtmanden op het Bad Schallerbachplein, een fonkelende beer op de rotonde De Poort, mammoeten voor de OLV Ter Duinenkerk en ledstrips op de vensters van het abdijmuseum Ten Duinen. Het evenement bracht meteen heel wat volk op de been, zelfs op een regenachtige kerstdag.

Rond eindejaar pakken heel wat hippe, mondiale steden uit met betoverende lichtwandelingen die je door hun sfeervolle straten gidsen. Gelukkig hoef je zo’n magische tocht niet altijd ver te zoeken. Want ook Koksijde-Bad verandert na zonsondergang in een fonkelend decor. De lichtinstallaties betoveren de straten telkens van 16 tot 23 uur. Ze gidsen je vijf kilometer door de badstad. Het ideale startpunt is het Koksijdse gemeentehuis. Dat is niet alleen verlicht, het wordt ook geflankeerd door een gigantische ijsbaan en een heleboel gezellige kerstchalets. Verder op het parcours op het Casinoplein brengt een razendsnelle laser je in contact met de ruimte. Je kan hier zelf een boodschap de wereld insturen via ‘message to space’.

Volledig scherm Koksijde By Light van start gegaan © LBB

De volgende stop is het horloge van Koksijde-Bad. Dat is al jarenlang een baken aan de Zeedijk. Hier sta je zo met je voeten in het zand. De levensgrote kristalstructuren dansen mee met de beweging van de wind en projecteren zo een betoverend lichtspel op het strand. Daarna gidst de magische lichtwandeling je onder meer naar de Zeelaan, waar windowshoppen dankzij de kerstlichtjes nóg leuker wordt. Aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk staan enkele stoere mammoeten je op te wachten.

Geschiedenis

De wandeling brengt je ook langs het Abdijmuseum Ten Duinen. Je herbeleeft er de gloriedagen van de monniken die hier tijdens de middeleeuwen over de streek heersten. Hun ooit zo imposante Duinenabdij is intussen bijna helemaal verdwenen. Toch doet een knappe lichtshow de ruïnes uit hun as herrijzen. Er wordt onderweg nog meer erfgoed in de kijker geplaatst. ‘Koksijde by light’ brengt een fantastisch eerbetoon aan de vissers en hun paarden op het Bad Schallerbachplein. Daar wandel je tussen enkele glunderende, rieten manden.

Volledig scherm het Abdijmuseum Ten Duinen. © LBB

Er waren tijdens het eerste weekend meteen heel wat bezoekers. Langs het parcours waren veel gezinnen en families op wandel. Zo ook Christine Blontrock en haar gezin. “Ik ben opgegroeid in Koksijde en ik vond het een mooie aanleiding om nog eens naar hier te komen en mijn geboortegemeente te bezoeken. Het is ook ideaal voor een avondwandeling in deze donkere tijden. We hebben enkele mooie installaties gezien, zoals de mammoeten aan de kerk. Er zijn langs het parcours wel lange stukken waar er niets te zien is, dat is het enige minpuntje. Maar het is zeker een leuke uitstap.”

Nog tot het einde van de kerstvakantie kan je genieten van alle creaties tussen 16 en 23 uur. De tocht is gratis. Je kan een plannetje afhalen aan het toerismekantoor of downloaden via de website of de QR-codes bij de lichtinstallaties.

Volledig scherm Er was meteen veel volk langs het parcours van Koksijde by light © LBB

Volledig scherm Koksijde By Light van start gegaan © LBB

