Koksijde breidt fietszone uit na dodelijk fietsongeval: “Is dat wel de beste oplossing?”

Minder toeristen deze zomer door wisselval­lig weer, maar er is ook goed nieuws: Buitenland­se bezoekers vinden hun weg terug naar Belgische kust

Dat de toeristische sector aan de Kust terugkijkt op een wisselvallig zomerseizoen is geen verrassing. Voor juli en augustus noteert het provinciebedrijf Westtoer ongeveer 10 miljoen overnachtingen. Dat is 8 procent minder dan in de warme zomer van vorig jaar. Goed nieuws is wel dat de buitenlandse toeristen uit de buurlanden hun weg teruggevonden hebben naar onze kust.