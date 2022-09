Koksijde benoemt acht ereraadsleden

Christophe Bakeroot maakte twaalf jaar deel uit van de gemeenteraad en zette zich ook in voor het partijbestuur van Open VLD. Paul Casselman was 24 jaar lang actief in de gemeenteraad. Hij zetelde eerst voor CVP, vervolgens voor CD&V en tot slot voor Lijst Burgemeester. André Cavyn (N-VA) was sinds 1983 onafgebroken lid van de OCMW- en gemeenteraad en dat tot en met 2018. Daarnaast was hij actief in ruim tien verenigingen. Aan de 22-jarige politieke loopbaan van Frédéric Devos (Open VLD) kwam abrupt een einde toen hij begin dit jaar verhuisde naar Veurne. Hij stond onder meer aan de wieg van de dienst Communicatie en zette zich ook in voor het partijbestuur. Gepensioneerd verpleegster Claire Fagoo was twaalf jaar OCMW-raadslid voor CD&V. Na ruim een kwarteeuw verliet Rita Gantois (N-VA) in 2020 de politiek. In 1977 zette Rik Stekelorum zijn eerste politieke stappen. Vervolgens nam hij om de zes jaar onafgebroken deel aan de gemeenteraadsverkiezingen tot en met 2018 en dat voor de socialisten. Zowel in de OCMW- als gemeenteraad verdiende hij zijn strepen. Jan Deramoudt mag het lijstje afsluiten. Ook hij kreeg de eretitel na twaalf jaar in de OCMW-raad te hebben gezeteld.