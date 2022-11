Koksijde bedankt cultureel ambassadeur Frieda: “Dat je nog lang mag beroeren met woord en expressie”

Frieda kreeg de liefde voor woord en toneel niet met de paplepel mee. “Na een voordrachtwedstrijd in het middelbaar moedigde de jury me aan iets met mijn talent te doen en zo ging de bal aan het rollen”, vat de cultureel ambassadeur van Koksijde het samen. Eerst naar de muziekschool in Diksmuide en vervolgens naar het Conservatorium in Gent zodat ze een mooie rugzak had om haar loopbaan in het kunstonderwijs te starten. “Ook buiten de werkuren kronkelden woord en toneel door je leven”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) in zijn toespraak. “Met studenten vormde je het gezelschap Nawoord waarmee je tien jaar lang West-Vlaamse podia bestormde. De vele toneelproducties die je voor verschillende organisaties in handen nam zijn al lang niet meer op de vingers van één hand te tellen. Je bracht de bundel Toemaatjes uit met kinderliedjes, voerde 73 keer het stuk ‘Vesche Vis en nieuwe liefde’ op met je dochter en dat in opdracht van de provincie. Tien jaar leidde je als regisseur en tekstschrijver de Stormfeesten in goede banen. De Garnaalfeesten staan ook jaarlijks op jouw programma.” Tijdens de hulde in het gemeentehuis waren haar man Johan Bouttery, hun twee kinderen Lise en Jens en de vijf kleinzonen Cesar, Basil, Maurice, Marius en Jules aanwezig. Het Nawoord hield nog eens een reünie.