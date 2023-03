Koers in Koksijde vrijdag: in deze straten rijd je beter niet

De renners starten in Bredene en komen in de namiddag in Koksijde aan. Op het kaartje hieronder zie je het parcours van de plaatselijke ronden en de omleidingswegen. De eliterenners komen rond 15.30 uur aan in Koksijde. Daarna starten de drie plaatselijke rondes en rijden ze een uur later over de eindmeet in de Ter Duinenlaan. De beloften worden vrijdag om 14.10 uur in Koksijde verwacht. Door de wegenwerken in de Van Buggenhoutlaan komen de renners vanuit Sint-Idesbald de Ter Duinenlaan in gereden. Houd er rekening mee dat de straten van het parcours afgesloten zullen zijn. Vanaf 14.30 uur wordt de koers live uitgezonden op Sporza en Eurosport en komt zo in 72 landen in de huiskamer. Dat betekent al snel anderhalf miljoen kijkers.